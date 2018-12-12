Кубанец разбил чужую машину и продал ее, чтобы не говорить о ДТП хозяйке

С заявлением о пропаже автомобиля в полицию обратилась жительница Кавказского района.

Женщина объяснила, что дала бывшему сожителю свой автомобиль на время, но машину он ей так и не вернул, а потом признался, что вообще продал ее. Сумма ущерба составила 165 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские задержали 29-летнего местного жителя. Он рассказал, что действительно продал автомобиль, потому что разбил его в ДТП, а денег на починку у него не было. Деньги бывшей возлюбленной он не отдал, а потратил на себя.

Как выяснилось, это была не первая его кража. Когда пара жила вместе, мужчина брал из шкатулки с драгоценностями жены кольца, серьги и браслеты и сдавал их в ломбард. Вырученные деньги тоже шли на его личные нужды. Задержанный обокрал потерпевшую на 120 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела завершили. Материалы направили в суд. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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