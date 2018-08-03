Кубанец собрал телескоп, для которого изготавливал детали 40 лет

Каждую деталь инструмента житель Славянского района Леонид Литун вытачивал самостоятельно.

До выхода на пенсию Литун работал токарем на ремонтно-механическом заводе. Каждую свободную минуту он посвящал созданию частей и сборке оптического прибора. Особенно кропотливым оказалось шлифование внутренних зеркал.

Пенсионер завершил создание прибора в 2018 году и начал наблюдение за звездами. Больше всего ему нравится наблюдать за созвездием Орион, пишет газета «Заря Кубани».

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