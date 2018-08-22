Кубанец украл телефон у пассажирки поезда Анапа — Екатеринбург

О краже женщина сообщила в дежурную часть Тимашевского линейного отдела полиции.

Транспортные полицейские выяснили, что кражу совершил 32-летний житель Брюховецкого района, который ехал в одном вагоне с потерпевшей. Мужчина незаметно взял чужой телефон и вышел на станции «Брюховецкая», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Похитителя задержали. Он признался, что собирался пользоваться гаджетом сам или продать его. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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