Кубанец выиграл в «Что? Где? Когда?» 80 тыс. рублей

Житель станицы Гостагаевской Анатолий Паутов 9 апреля выиграл у знатаков в «Что? Где? Когда?».

Ведущий озвучил вопрос, который мужчина прислал на передачу: «В течение первого часа ограничивались гримасами. Затем с разбитыми боками, отбитыми коленками, перевернувшимися внутренностями, с мозгами, прыгающими в черепе, начинали браниться, стонать, жаловаться и осыпать ругательствами. Некоторые даже принимались плакать и просить бросить их в канаву, предпочитая умереть, чем дальше терпеть эту пытку. Что в XIX веке так описал один французский путешественник?»

Команда Бориса Белозерова пришла к выводу, что речь идет о путешествии по железной дороге. Однако правильным был ответ, что так французу запомнилась поездка в телеге по российским дорогам.

В результате телезритель выиграл 80 тыс. рублей.

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