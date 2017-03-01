Кубанец взял золото в молодежном Кубке России по пляжному волейболу

Кубанский спортсмен Василий Иванов в феврале победил в молодежном Кубке России по пляжному волейболу в Обнинске.

В соревнованиях приняли участие волейболисты в возрасте от 15 до 20 лет. За Кубок России боролись 34 команды. Кубань представляли спортсмены Центра олимпийской подготовки по пляжным видам спорта из Краснодара Василий Иванов и Виталий Савченко.

Наиболее успешно выступил Иванов. В дуэте с обнинским волейболистом Сергеем Горбенко он завоевал золото, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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