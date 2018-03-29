«Кубаньэнерго» направит 15 млн рублей на ремонт распредсетей в Лабинском энергорайоне

В 2018 году сотрудники Лабинских электрических сетей ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») выполнят ремонт 88 объектов распределительной сети в Мостовском, Лабинском и Курганинском районах Краснодарского края.

На эти цели направят около 15 млн рублей.

Плановый ремонт 42 комплектных трансформаторных подстанций включает в себя замену автоматических выключателей, разрядников, разъединителей и другого оборудования. В целях предупреждения электротравматизма стороннего персонала на энергообъектах обновят диспетчерские наименования и знаки безопасности.

К пиковым нагрузкам энергетики также подготовят 46 воздушных линий классом напряжения 0,4-10 кВ, ремонтируемая протяженность которых составит более 170 км. На линиях энергетики заменят 279 опор, свыше 1,8 тыс. изоляторов, более 65 км неизолированного провода. Замена провода позволит увеличить пропускную способность сетей и, тем самым, решить проблему низкого напряжения.

Для обеспечения электробезопасности потребителей сотрудники филиала заменят более 1 тыс. ответвлений к частным домовладениям с использованием самонесущего изолированного провода. Высокотехнологичный провод гарантирует надежную передачу электроэнергии, даже в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям, и исключает возможность получения электротравм,

«Особое внимание наши специалисты уделят расчистке трасс. Как показывает практика, большая часть технологических нарушений в распределительной сети во время непогоды происходит именно из-за обрыва проводов при падении веток и деревьев. В текущем году от угрожающих зеленых насаждений будет расчищено 14 га трасс линий электропередачи. Это позволит значительно снизить риск возникновения аварийных отключений», – подчеркнул директор Лабинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» Андрей Герасько.

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