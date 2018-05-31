«Кубаньэнерго» направит 9 млн рублей на ремонт распредсетей на востоке края

31 мая в 14:42

Специалисты Армавирского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») ведут плановые ремонтные работы распределительных сетей в Отрадненском и Кавказском районах Кубани. Энергетики капитально отремонтируют более 40 км линии электропередачи 0,4-10 кВ.

В станице Удобной Отрадненского района завершается замена 6 км неизолированного провода на провод с большим сечением, что существенно увеличит пропускную способность сетей. Энергетики заменят около 130 дефектных изоляторов и установят более 20 новых железобетонных опор.

В ходе ремонтной программы также будет выполнен монтаж более 50 ответвлений воздушных линий электропередачи в дома потребителей с использованием безопасного самонесущего изолированного провода. В поселке Степном Кавказского района завершают работы по замене 3,6 км провода, установке четырех новых опор и монтажу 40 вводов в дома жителей.

«Плановые ремонтные работы на энергообъектах ведутся во всех районах в зоне ответственности филиала. В этом году специалистами Армавирских электросетей выполнен капитальный ремонт девяти трансформаторных подстанций, смонтировано 16 км нового провода на сетях низкого напряжения, расчищено от поросли деревьев и кустарников 8,22 га трасс линий электропередачи. Впереди еще много запланированных мероприятий, реализация которых увеличит пропускную способность сетей, позволит предупредить технарушения и повысить надежность работы электросетевого оборудования», — сказал директор Армавирских электрических сетей Рустам Магдеев.

Всего на ремонт распредсетей востока Кубани Армавирский филиал «Кубаньэнерго» направит более 9 млн рублей.

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