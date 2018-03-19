«Кубаньэнерго» обеспечило надежное электроснабжение в день выборов президента России

В день выборов 18 марта специалисты ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечили надежное электроснабжение более 3 тыс. избирательных участков в период выборов президента России на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи.

Накануне «Кубаньэнерго» провело комплекс организационных и технических мероприятий для надежной и безопасной работы объектов электросетевого комплекса в период выборов.

С 16 марта энергетики всех филиалов компании работали в особом режиме. Для бесперебойного функционирования избирательных участков было проверено оборудование, обеспечивающее энергоснабжение, разработаны резервные схемы электропитания. Каждый без исключения объект находился под пристальным вниманием энергетиков.

Специалисты «Кубаньэнерго» были готовы в любой момент оказать помощь коллегам из территориальных сетевых компаний в случае возникновения внештатных ситуаций вне зависимости от балансовой принадлежности энергообъектов.

Во всех районах распределительных сетей филиалов «Кубаньэнерго» осуществлялось круглосуточное дежурство специалистов диспетчерских и технических служб, оперативных и ремонтных бригад, оснащенных необходимым инвентарем, средствами защиты и спецтехникой на случай устранения технологических нарушений и оперативного восстановления энергоснабжения.

Было организовано взаимодействие с территориальными сетевыми организациями, органами исполнительной власти и местного самоуправления, региональными подразделениями МЧС и МВД, созданы оперативные штабы, приняты меры по усилению охраны территории и энергообъектов, а также пожарной безопасности.

В каждом районе электрических сетей была предусмотрена возможность подключения к резервным источникам питания. Энергетики подготовили более 2 тыс. дизель-генераторных установок суммарной мощностью более 20 МВт, которые были готовы обеспечить электроснабжение участков во время голосования в случае необходимости.

График дежурств был сформирован таким образом, что все специалисты «Кубаньэнерго», находившиеся в день выборов на рабочих местах, смогли принять участие в голосовании. Все они получили открепительные удостоверения и проголосовали на ближайшем избирательном участке.

Энергетики продолжали работать в усиленном режиме до полного завершения подсчета голосов и окончания работы на избирательных участках.

Благодаря принятым мерам в день выборов 18 марта и в период подсчета голосов сбоев в работе электросетевого комплекса «Кубаньэнерго» зафиксировано не было.

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