«Кубаньэнерго» обеспечит инфраструктурой участки многодетных семей под Новороссийском

Специалисты Юго-Западного филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») обеспечат электросетевой инфраструктурой земельные участки, предоставленные многодетным семьям на хуторе Семигорском, в станицах Натухаевской и Раевской Новороссийска.

Строительство новых энергообъектов проводят в рамках исполнения заключенных договоров на технологическое присоединение. Стоимость работ составит более 6,23 млн рублей.

Энергетики построят две новые комплектные трансформаторные подстанции общей мощностью 650 кВт, произведут монтаж более 4 км самонесущего изолированного провода (СИП), который более устойчив к повреждениям при стихийных явлениях, безопасен и экономичен в эксплуатации.

«Своевременное выполнение всех обязательств по технологическому присоединению — наша приоритетная задача. Мы прилагаем все усилия для минимизации сроков присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям компании», — отметил директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха.

Выделение земельных участков многодетным семьям осуществляется в рамках исполнения указа президента РФ.

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