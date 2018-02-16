«Кубаньэнерго» реализует проекты по цифровизации сети

Об этом на инвестфоруме в Сочи рассказал генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» Александр Гаврилов.

Курс на цифровизацию сетей приняла как новую стратегию группа компаний «Россети» по главе с генеральным директором Павлом Ливинским. Это тезис прозвучал на дискуссионной площадке «Территория Россетей», впервые открытой в рамках форума в Сочи. Переход на новую систему управления сетями обусловлен переходом к новой технологической эре. «Россети» ставят задачи создать к 2030 году максимально эффективную и опережающую мировые стандарты цифровую сетевую инфраструктуру, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубаньэнерго».

По словам Александра Гаврилова, программой инновационного развития «Кубаньэнерго» предусмотрены мероприятия по цифровизации сети с реализацией нескольких цифровых инновационных проектов в ближайшие годы. Среди них проект «цифровой подстанции» на базе существующей подстанции 110 кВ «Туапсе-город», рассчитанный до 2020 года. Опыт реализации «цифровой подстанции» позволит в дальнейшем сократить сроки и стоимость проектирования и строительства подстанций.

В Северском районе края запланирована реконструкция сети с применением элементов цифровой сети — интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров).

«Мы продолжаем строительство волоконно-оптических линий связи. В ближайшем будущем планируется строительство новой современной цифровой подстанции в Сочинском энергорайоне. Проекты по цифровизации сети позволят управлять процессом, перераспределять мощность с пиковой до минимальной, снижать время восстановления энергоснабжения в период технарушений, снижать недоотпуск электроэнергии», — рассказал Гаврилов.

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Инвестфорум в Сочи

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