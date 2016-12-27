Кубанская благотворительная организация попала в реестр иноагентов

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Минюст РФ в декабре включил в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента, краснодарскую региональную благотворительную общественную организацию «Южный правозащитный центр».

«В соответствии с федеральным законом «О некоммерческих организациях» 27.12.2016 в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена краснодарская региональная благотворительная общественная организация «Южный правозащитный центр»», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что факт соответствия организации признакам НКО-иноагентов установлен в ходе внеплановой документарной проверки управлением Минюста России по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

«Южный правозащитный центр» занимается защитой и продвижением прав человека.

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