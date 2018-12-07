Кубанская делегация прибыла на съезд партии «Единая Россия» в Москве

Она стала одной из самых многочисленных — край представляют 37 человек во главе с секретарем регионального отделения, первым вице-спикером ЗСК Николаем Гриценко.

На протяжении двух дней 3,5 тыс. единороссов будут обсуждать эффективные пути развития страны и предлагать инициативы по решению актуальных проблем. В первый день форума 7 декабря открылись три дискуссионные площадки. На них обсудят коммуникацию внутри партии. Делегаты смогут предложить свою модель общения с коллегами и способы повышения эффективности работы региональных отделений. Кроме того, будут говорить о внедрении цифровых технологий. Например, в Краснодарском крае по инициативе местных депутатов успешно реализуется проект «IT-Кубань», благодаря которому люди предпенсионного возраста могут постигать азы компьютерной грамоты, причем бесплатно.

«Мне будет очень интересно послушать молодых, продвинутых, современных людей — что они думают о дальнейшей стратегии развития нашего государства. По сути дела, какая стратегия развития будет у нашего государства, такая будет и у региона», — сказала руководитель фракции «Единой России» в городской думе Краснодара, председатель гордумы Краснодара Вера Галушко.

Съезд «Единой России» — это еще и возможность для депутатов и общественников напрямую обратиться к власти и получить помощь. Благодаря активной работе единороссов построены сотни детских садов, школ, спортивных объектов и учреждений здравоохранения. Традиционно по итогам работы двухдневного форума будет сформирован список поручений депутатам и Кабинету министров.

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