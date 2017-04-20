Кубанская делегация расскажет в Крыму об инвестпроектах региона

В Ялте 20 апреля стартовал третий Международный экономический форум. Делегацию Краснодарского края возглавил губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона проведет ряд встреч и переговоров. Большинство мероприятий запланировано на второй день форума. Ожидается, что губернатор Кубани и глава республики Крым подпишут соглашение о сотрудничестве в сферах торговли, туризма, науки и культуры.

«У Крыма и Краснодарского края сегодня, наверное, общие проблемы и общие задачи. Это развитие курортно-санаторного комплекса. Надеюсь, что и завтра мы сможем определенные проблемы обсудить и, может быть, найти их решение. Для того, чтобы туристы, отдыхающие со всей нашей страны, а может, и из-за рубежа, которые уже были в прошлом году на побережье Краснодарского края и Крыма, сюда вернулись. Конечно, мы ожидаем увеличения турпотока, потому что качество услуг, которые сегодня оказывает санаторно-курортный комплекс Кубани и Крыма, растет год от года», — заявил Кондратьев.

Также Вениамин Кондратьев примет участие в пленарном заседании. Форум будет идти три дня. Планируется, что за это время его посетят более 1,5 тыс. человек из 40 стран. Освещать работу экономического саммита будут не менее 250 журналистов, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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