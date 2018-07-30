Кубанская фирма обманула «Росморпорт» на 45 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили факт хищения федеральных бюджетных средств.

Противоправную деятельность вели сотрудники ООО «Корус», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ РФ по краю.

Злоумышленники сфальсифицировали документацию о проведении водолазных работ в акватории морского порта Туапсе и предоставили ее в Туапсинское управление Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». Договор был составлен на сумму 45 млн рублей.

Следственная часть УТ МВД России по ЮФО возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник