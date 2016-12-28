Кубанская фирма подала касацию на решение суда о штрафе за порчу почвы

ООО «Платан» в декабре подало кассационную жалобу на решение о взыскании 85,7 млн рублей за уничтожение плодородного слоя почвы в Белореченском районе.

Об этом сообщили в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа.

Иск к компании подавал Россельхознадзор, сообщает РАПСИ.

Как писал «Кубань 24», Арбитражный суд Краснодарского края обязал компанию ООО «Платан» выплатить 85 млн 74 тыс. 240 рублей за порчу сельскохозяйственных земель.

Факт уничтожения плодородного слоя почв был установлен в июне 2015 года на земельном участке сельскохозяйственного назначения ООО «Платан» общей площадью 1 млн 023 га в Родниковском сельском поселении Белореченского района. Плодородный слой был перемешан с подстилающими грунтами песчано-гравийной смеси. Кроме того, на участке разместили дробильно-сортировочную технику. Площадь перекрытия плодородного слоя составляла 88 тыс. 619 кв. м.

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