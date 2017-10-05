Кубанская команда КВН «Лучшая сборная» вышла в 1/2 финала детской лиги

В состязании приняли участие более 400 детей со всей страны. Четвертьфинал прошел в международном детском центре «Артек».

В состав жюри вошли Алексей Ягудин, Эдгард Запашный, Борис Грачевский и Елена Гущина из команды КВН «Союз».

«Всегда очень сложно делать шаги на новом поприще, первые шаги в новых профессиях. Но ребята это сделали. Самое главное — не добиться каких-то результатов, а хотя бы что-то делать в этой жизни», — сказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с командами КВН региона поручил создать творческие площадки клуба в каждой школе края, где дети смогут попробовать себя в этой игре.

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