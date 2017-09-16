Кубанская компания «Фанагория» в 2017 году выпустит 2,4 млн дал алкогольной продукции

Одно из крупнейших винодельческих предприятий России отмечает 60-летний юбилей. Вениамин Кондратьев поздравил коллектив со знаменательной датой.

«»Фанагория» без преувеличения гордость Краснодарского края. Знаменитый на всю Россию бренд уже покорил всю Европу, приумножая славу кубанского виноделия во всем мире», — отметил глава региона в своем обращении.

Собственные виноградники «Фанагории» занимают площадь более 2 тыс. 800 га. На предприятии осуществляется полный цикл виноделия — от производства саженцев до переработки винограда и системы дистрибьюции.

В январе-июне 2017 года предприятие уже произвело 939 тыс. дал алкогольной продукции. Всего в текущем году планируется выпустить 2,4 млн. дал.

Вина компании постоянно побеждают в престижных конкурсах. Так, в сентябре 2017 года на международном дегустационном конкурсе AWC Vienna 2017 в Вене, в котором участвовало более 12,5 тыс. вин из 40 стран мира, вина «Фанагории» завоевали четыре золотые и четыре серебряные медали, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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