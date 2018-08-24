Кубанская лучница завоевала золото на чемпионате Европы

В Чехии прошли соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

В турнире принимали участие 127 спортсменов из 26 стран. За сборную России выступали 17 паралимпийцев, Краснодарский край представляли Светлана Баранцева и Маргарита Сидоренко из Новороссийска, а также Юлия Алексеева из Красноармейского района, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства спорта.

Баранцева завоевала золотую медаль в дисциплине «микст». В этом соревновании вместе с ней принимал участие паралимпиец Сергей Хутаков из Бурятии, обладающий титулом чемпиона мира.

Третье место заняла Алексеева в личном первенстве в стрельбе из блочного лука.

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