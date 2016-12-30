Кубанская митрополия не благословила к просмотру фильм «Матильда»

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0721298dca3c987edcb59ad01a62e415 Кубанская митрополия не благословила к просмотру фильм «Матильда» Екатеринодарское епархиальное управление не благословило к просмотру фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда».

«Прихожанам храмов Екатеринодарской епархии данный фильм не благословляется к просмотру», — пояснили в пресс-службе Кубанской митрополии.

В сообщении пресслужбе также сказано, что представленный трейлер картины «демонстрирует сомнительные с нравственной позиции трактовки, а также прямые исторические и биографические искажения в отношении прославленных в лике святых за мужественное исповедничество императора Николая II и Августейшей семьи».

В фильме Алексея Учителя рассказывается о любви императора Николая II к балерине Матильде Кшесинской. Премьера запланирована на весну 2017 года.

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