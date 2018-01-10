Кубанская митрополия передала подарки детям в ЛНР по случаю Рождества

В Краснодаре 10 января прошла архиерейская рождественская елка, которую посетили около 1 тыс. детей.

Дети в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) получили в честь Рождества 1,5 т сладостей от Кубанской митрополии.

«Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор поздравил 1,5 тыс. детей Луганска, куда по его благословению были доставлены 1,5 т сладостей», — рассказал представитель митрополии.

Он уточнил, что подарки прибыли в ЛНР 10 января около 15:00. Груз приняли в Ровеньковской епархии Украинской православной церкви.

Кроме того, 10 января в Краснодаре прошла архиерейская рождественская елка, которая стала одной из крупнейших на юге России. Ее посетили около 1 тыс. детей: воспитанники воскресных школ и православных гимназий, а также ребята из малообеспеченных и неполных семей. Игровую программу и концерт для сверстников подготовили воспитанники православного центра «Зерно веры» и воскресных школ Екатеринодарской епархии, а артисты краснодарского театра драмы показали новогодний спектакль-сказку, сообщает ТАСС.

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