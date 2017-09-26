Кубанская митрополия в больницах оказывает помощь пострадавшим в ДТП паломникам

По благословению митрополита Исидора пострадавшим нижегородским паломникам оказывают помощь.

Духовенство Горячеключевского благочиния была оказана необходимая помощь пострадавшим в результате ДТП нижегородским паломникам, которые находились в центральной городской больнице Горячего Ключа, куда утром 26 сентября поступили пострадавшие.

Установлено дежурство сестер милосердия Троицкого храма Горячего Ключа, для пострадавших приобретены предметы первой необходимости. Духовенство Троицкого храма 27 сентября причастит пострадавших, изъявивших желание принять участие в Таинстве в праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня. Приход храма иконы Божией Матери «Феодоровская» собирает средства для оплаты мобильной связи, чтобы пострадавшие могли общаться с родными и близкими.

По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора во всех храмах епархии совершат заупокойные поминовения об усопших и помолятся о скорейшем выздоровлении пострадавших в результате ДТП в Горячеключевском районе, сообщает пресс-служба Екатеринодарской и Кубанской Епархии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 26 сентября в районе Горячего Ключа экскурсионный автобус с паломниками, ехавший из Абхазии в Нижний Новгород, врезался в грузовик. Шестеро погибли. В больницах края находятся 18 человек. На месте работали 27 бригад скорой помощи, в том числе две из Адыгеи.

По предварительной версии, водитель автобуса мог уснуть за рулем, из-за чего и произошло ДТП. Возбуждено уголовное дело.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. МЧС открыло горячую линию — 8 (861) 268-64-40.

Фоторепортаж смотрите здесь.

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