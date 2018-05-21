Кубанская пляжница Макрогузова досрочно прекратила выступление в Бразилии

21 мая в 12:15

Игрок команды «Динамо» Надежда Макрогузова снялась с соревнований из-за травмы напарницы Светланы Холоминой.

Надежда Макрогузова в паре со Светланой Холоминой вышли во второй раунд плей-офф на этапе Мирового тура по пляжному волейболу категории «Четыре звезды» в бразильском Итапеме. В 1/16 финала россиянки победили швейцарскую пару Лаура Калуори — Дуня Герсон со счетом 2:1 (21:15, 17:21, 15:13).

Чтобы выйти в четвертьфинал, Макрогузова и Холомина должны были сыграть с канадским дуэтом Хитер Бэнсли и Брэнди Уилкерсон. Выступлению помешала травма Светланы Холоминой.

Российский дуэт завершил свое выступление досрочно, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник