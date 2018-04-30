Кубанская сборная по кикбоксингу завоевала 28 медалей на всероссийских турнирах

Команда региона успешно выступила на чемпионате и первенстве России в разделе К1 в Ялте, а также на турнирах в разделе фулл-контакт в Ульяновске.

«За последние пять лет сборная Краснодарского края по кикбоксингу показала лучший результат. В разделе К1 наши спортсмены завоевали восемь золотых медалей, три серебряных и три бронзовых. В разделе фулл-контакт у нас шесть первых мест, четыре вторых места и столько же третьих», — рассказала президент краевой спортивной общественной организации «Федерация кикбоксинга» Виктория Нефедова.

В сборную региона входили представители Краснодара, Сочи, Новороссийска, Анапы, а также Кореновского, Крымского,Туапсинского,Апшеронского и Кавказского районов. Всего 20 кубанских спортсменов получили право представлять Россию на первенстве мира по кикбоксингу в сентябре в Италии.

В федерации отметили, что в 2018 году на Кубани планируется проведение крупнейших соревнований по кикбоксингу — чемпионата и первенства России в разделе К1, а также других всероссийских и зональных соревнований

Фулл-контакт — наиболее жесткая разновидность кикбоксинга, в которой разрешен полный контакт с нокаутирующими ударами, за исключением ударов руками в голову, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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