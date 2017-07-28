Кубанская спортсменка Гришина завоевала золото Сурдлимпийских игр в Турции

Марина Гришина из станицы Павловской во второй раз стала чемпионкой Олимпиады для спортсменов с нарушениями слуха.

В Самсуне золотую медаль спортсменке принес результат 5,96 м. Второе место заняла кубинка Суслайди Гират Риверо с результатом 5,95 м. бронзовая медаль еще у одной представительницы Краснодарского края Анджелы Алемсеитовой (5,73 м).

Гришина повторила свой успех, которого добилась на Играх 2013 года в Софии. Тогда в прыжках в длину она завоевала золото, а также взяла серебро на стометровке и бронзу в тройном прыжке, сообщает пресс-служба министерства спорта Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем ранее Марина Гришина завоевала бронзовую медаль в финальном забеге на 100 м.

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