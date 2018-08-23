Кубанская спортсменка стала чемпионкой мира по параканоэ

В Португалии стартовал чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

В турнире принимают участие 1 тыс. 500 спортсменов из 80 стран мира. Гребцы разыграют 53 комплекта медалей в 30 видах программы гребли на байдарках и каноэ, включая 12 в олимпийских дисциплинах. Среди участников — 135 параканоистов из 34 стран. Они борются за медали в одиночках на дистанции 200 м в 12 дисциплинах, включая шесть олимпийских, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства спорта.

В первый день соревнований 22 августа кубанская спортсменка Лариса Волик завоевала золотую медаль в каноэ-одиночке на дистанции 200 м в классе VL3. Ее время — 1:06.262.

«За 10 м до финиша Лариса шла третьей. Я даже отвернулся от плазмы, на которой транслировали заезд. Подумал: в этот раз победить не удастся. А когда снова посмотрел на экран, глазам не поверил: Волик — первая! Как показал фотофиниш, она на нос лодки опередила соперниц», — рассказал по телефону тренер спортсменки Алексей Арзамасцев.

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