Кубанская спортсменка завоевала бронзу чемпионата Европы по кикбоксингу

Континентальный турнир завершился в словенском городе Марибор.

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов со всего континента. Выявляли лучших борцов в разделах кикбоксинга «пойнтфайтинг», «фулл-контакт», «лайт-контакт», а также в сольных композициях.

Краснодарский край в сборной России представляла мастер спорта Валерия Колошеина из Новороссийска. Она выступала в весовой категории до 65 кг.

По итогам поединков в разделе «пойнтфайтинг» Колошеина завоевала бронзовую медаль, сообщает пресс-служба краевого министерства спорта.

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