Кубанская спортсменка завоевала серебро на международном турнире по борьбе

Анастасия Сизенко в феврале завоевала серебро на международном турнире по вольной, греко-римской и женской борьбе среди спортсменов до 23 лет памяти Петко Сиракова и Ивана Илиева.

Турнир прошел в Варне, в Болгарии. Кубанская спортсменка выступала в весовой категории до 58 кг. В финале соревнований представительница Гулькевичского района уступила молдаванке.

Этот турнир — один из подготовительных этапов к континентальному чемпионату среди спортсменов до 23 лет, который пройдет в конце марта в Венгрии, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник