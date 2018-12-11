Кубанская теннисистка в составе сборной РФ завоевала бронзу мирового турнира в Австралии

В Бендиго прошел 16-й юношеский чемпионат мира по настольному теннису.

В соревнованиях приняли участие 16 лучших команд юношей и девушек до 18 лет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства спорта.

В командных состязаниях в состав российской сборной вошла кубанская спортсменка Кристина Казанцева. Команда девушек завоевала бронзовую медаль чемпионата. Вместе с Казанцевой бронзовые медали получили Мария Тайлакова, Анастасия Колиш и Екатерина Зиронова. Это первая в истории России медаль юношеских чемпионатов мира у девушек до 18 лет с начала проведения ЧМ в 2003 году.

«У нас была очень сплоченная, по-взрослому настроенная и боевая команда, и показанный результат — это закономерный итог большой, самоотверженной работы, которую проделали девушки при подготовке к соревнованиям», — отметил старший тренер женской национальной сборной Давид Саргсян.

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