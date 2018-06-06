Кубанские 11-классники сдали ЕГЭ по русскому языку

Знания 6 июня демонстрировали около 23 тыс. выпускников региона. Этот предмет — один из обязательных. От того, как с ним справятся школьники, зависит, получат ли они аттестаты и поступят ли в выбранные вузы.

Испытание состояло из трех блоков. Это изложение, тесты и заключительная часть — сочинение. Результаты станут известны через две недели.

В этом году впервые дата проведения ЕГЭ совпала с Днем русского языка. Его традиционно отмечают в день рождения Александра Пушкина.

«Александр Сергеевич внес большой вклад в наш могучий русский язык. Нам очень приятно, даже немного спокойно становится, что мы пишем в его день рождения. Надеюсь, он нам поможет», — сказала ученица гимназии № 3 Краснодара Ксения Кабанова.

Школьники помладше этот день провели на Пушкинской площади. Там собрались любители творчества великого поэта, чтобы прочесть строки из стихотворений или поэм. Литературные чтения, квесты и театральные постановки 6 июня проходят на улицах и площадях во всех районах Кубани.

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