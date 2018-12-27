Об этом рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, Минсельхоз РФ выделит деньги 96 сельхозпроизводителям края.

«Для нашего региона особенно важно, что отрасль получила дополнительную поддержку. В июне из-за непогоды серьезно пострадали сразу несколько районов Кубани. Мы не оставили аграриев один на один с их бедой», — сказал Кондратьев.

Он добавил, что власти края взяли на контроль вопросы помощи в восстановительных работах и компенсации за ущерб каждому сельхозпредприятию. Инициировали сбор документов у пострадавших, где была указана оценка степени гибели и повреждения урожая. Все данные направили в федеральное ведомство. Минсельхоз Кубани уже начал производить выплаты.

Кондратьев отметил, что в следующем году в крае вновь будет действовать программа агрострахования для того, чтобы минимизировать погодные риски. На это предварительно выделили около 340 млн рублей из федерального и краевого бюджетов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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