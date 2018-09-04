Кубанские аграрии соберут урожай риса со 117 тыс. га земли

Фермеры начали сбрасывать воду из чеков и приступили к свалу культуры.

В 2017 году парк автотехники Краснодарского края обновили на 80%, так что в этом году в поля выйдут 900 уборочных машин.

Во всех хозяйствах, где выращивают рис, планируют собрать большой урожай — теплая весна и жаркое лето пошли на пользу растению.

«Пять муниципальных образований приступили к сбору. На текущий момент обмолочено 5,6 тыс. га — это 5%. Средняя урожайность по краю пока составляет 63 ц/га, но мы прогнозируем, что урожайность будет выше, чем в прошлом году», — сказал министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека.

В Краснодарском крае производят 80% зерна, поступающего на российские рынки. Каждый год на экспорт в регионы России и в 18 стран ближнего и дальнего зарубежья отправляют более 250 тыс. т культуры.

В этом году убрать рис с полей аграрии планируют к концу сентября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что задача края — обеспечить Россию качественным рисом.

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