Кубанские аграрии уже собрали 2,5 млн т сахарной свеклы

Нужно обработать еще 125 тыс. га.

Также на хранение уже направлена половина урожая подсолнечника – больше 460 тыс. т. Продолжают трудиться и над кукурузой на зерно – 540 тыс. т перевезли в хранилища. Это чуть меньше половины от плана.

Большая работа предстоит и рисоводам. Уборку злака только начали, комбайнеры собрали урожай с почти 18 тыс. га. Валовой сбор составил около 84 тыс. т. Урожай обещает быть хорошим. Завершить жатву планируют к концу сентября.

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