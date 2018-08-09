Кубанские аграрии заготовили 80% силоса от запланированного объема

Сейчас в крае идет уборка свеклы и сахарной кукурузы, а также заготовка корма для коров на зиму — силоса. Водители комбайнов почти круглые сутки не заглушают двигатели.

Ярко-желтый оттенок и насыщенный аромат — это главные приметы того, что кукурузу пора мариновать на зиму. Для заготовки силоса отбирают особые — самые сочные сорта. В этом году початки налились хорошо, а вот массы в них маловато, говорят аграрии. Подвела жара и засуха, поэтому урожай в хозяйстве Каневского района чуть меньше, чем обычно. Но с выводами можно пока не спешить, до конца уборки еще есть время.

«Хозяйства не стали торопиться, и зерно набрало. Полностью 93% заготовили, 134 тыс. т. Я думаю, в течение трех-четырех дней мы полностью завершим заготовку кормов в районе», — рассказал начальник отдела животноводства управления сельского хозяйства Каневского района Дмитрий Нелюба.

Каневской район — лидер Кубани по животноводству, здесь почти 14 тыс. голов крупного рогатого скота. На зиму каждой корове требуется по 24 ц силоса. Он питательный и калорийный, а кроме того, помогает переваривать другие, более грубые корма.

«От того, как мы заготовим корма, зависят продуктивность наших животных, наши показатели и рентабельность хозяйства в целом», — отметил главный зоотехник племенного завода Каневского района Сергей Иванов.

Для приготовления силоса в ход идут все части растения. Главное — сделать все вовремя: собрать, измельчить и заквасить. Рецепт проверен годами: сырье закладывают в бетонные траншеи и трамбуют, добавляют полезные бактерии, а затем масса несколько недель проводит под толстым слоем пленки.

«Наши аграрии заготовили высококлассный сенаж. Мы практически завершили заготовку, на 90%. Сено тоже высококлассное. Уже сделали 1 млн т силоса — это 80% от общего объема», — сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

В этом году на Кубани идут на рекорд: в среднем каждая корова уже дала на 400 кг молока больше, чем в 2017-м. И качество заготовленного силоса играет здесь не последнюю роль.

Автор материала Яна Бузычкина.

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