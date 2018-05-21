Кубанские акробаты завоевали шесть медалей на чемпионате России

Лично-командный чемпионат страны по спортивной акробатике прошел в Воронеже.

Краснодарский край представляли 27 спортсменов. По итогам турнира акробаты завоевали два золота, три серебра и бронзу в шести видах программы. Среди медалистов — Максим и Дмитрий Ивановы, Ксения Загоскина, Дарья Чебуланка, Анастасия Паршина, Эдуард Зварыч, Александр Шутов, Иван Шабельник.

Таким образом, сборная региона заняла вторую ступень пьедестала в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

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