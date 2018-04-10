Кубанские аллергики смогут следить за концентрацией пыльцы на онлайн-карте

Такая возможность появилась в сервисе «Яндекс Погода», в который помимо вкладок «осадки», «температура», «ветер» и «давление» добавили раздел «пыльца».

Выбрав город и дату, можно узнать, насколько интенсивно будут цвести растения-аллергены на той или иной территории. Карта основана на данных Aerostate и учитывает пробы воздуха, фазы цветения, температуру, а также влияние ветра и осадков.

«Карта пыльцы» охватывает всю европейскую часть России, включая Краснодарский край и Республику Адыгея. Прогноз дается на ближайшую неделю.

Также пользователь может ознакомиться с полезной информацией о 15 наиболее распространенных аллергенах и задать вопросы аллергологу онлайн.

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