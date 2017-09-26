Кубанские альпинисты достигли вершины горы Манаслу в Непале

26 сентября в 17:57

Об этом 26 сентября в соцсетях сообщил участник экспедиции Сергей Баранов.

«Наша группа спускается с Манаслу (8 тыс. 163 м) после успешного восхождения. Они находятся около лагеря-4, который они так и не установили, вместо этого стартовав к вершине прямо из лагеря-3», — написал он на своей странице во «Вконтакте».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», путешественники 4 сентября отправились в путь из Краснодара. Экспедиция «Кубань — Манаслу» посвящена 80-летию образования Краснодарского края.

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