Кубанские артисты к 80-летию края устроят гастроли

Кубанские творческие коллективы в 2017 году устроят гастроли в 44 муниципалитета к 80-летию Краснодарского края.

Об этом сообщили на рабочем совещании, которое провела министр культуры края Виктория Лапина.

Кубанский казачий хор, творческое объединение «Премьера» и краевая филармония уже предоставили графики выездов в муниципалитеты. Намечены гастрольные маршруты Краснодарского академического театра имени М. Горького и Краевого театра кукол. Посещение этих концертов и спектаклей будет бесплатным, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 80-летие образования края в сентябре отметят на Театральной площади.

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