Кубанские артисты выступят на Фестивале культуры народов России в Москве

Балет Кубанского казачьего хора совместно с двумя хореографическими кавказскими коллективами впервые выступят на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки в рамках абонемента «Музыкальный мир Россия».

Идея популяризировать традиционное искусство народов, населяющих многонациональную Россию, проводить совместные и обменные выступления на различных площадках страны принадлежит созданному пять лет назад Союзу национальных профессиональных творческих коллективов. Его сопредседатели — художественный руководитель и главный дирижер Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко и художественный руководитель Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого Александра Пермякова.

Приступить к осуществлению идеи удалось благодаря Московскому международному Дому музыки, который предоставил для регулярных концертов одну из ведущих столичных площадок — Светлановский зал.

Абонемент 7 октября откроет хореографическое шоу: выступят артисты Государственного академического заслуженного ансамбля танца Республики Дагестан «Лезгинка», покажут мастерство танцоры Государственного академического ансамбля Чеченской Республики «Вайнах», участники балета Государственного академического ордена Дружбы народов Кубанского казачьего хора.

Танцоры хора впервые самостоятельно выступят в Москве. Концертную программу подготовила балетмейстер — заслуженная артистка Республики Адыгея, заслуженный деятель искусств Кубани Елена Арефьева. Артисты представят зрителям лучшие за все 80 лет существования танцевальной группы в хоре номера различных постановщиков — заслуженного деятеля искусств РСФСР Вячеслава Модзолевского, заслуженного деятеля искусств Кабардино-Балкарии Григория Гальперина, народного артиста России Николая Кубаря, Валерия Анучина, Вадима Константинова.

Среди вокально-хореографических композиций — «Встреча кубанских казаков», «Казачий пляс», «Ковал кузнец казачью шашку», танец некрасовских казаков «Крыло». Из современного репертуара — танец с кнутами «Кубанский пляс», веселая «Гарно грають бубны на Кубани», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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