Кубанские астрономы 3 мая будут наблюдать мини-парад планет

28 апреля в 20:02

Увидеть астрономическое явление в 3:00 сможет любой желающий. Достаточно выйти на улицу и посмотреть на юг.

Мини-парад планет продлится полчаса.

«В центре будет луна, вокруг нее выстроятся планеты. Слева будут расположены Марс с Сатурном, справа — Юпитер. Также справа можно будет разглядеть еще две звездочки, которые по блеску очень похожи на планеты, и можно будет даже их перепутать», — рассказал сотрудник обсерватории КубГУ Виктор Иванов.

Предыдущий парад планет кубанцы наблюдали в начале февраля, а уже в конце лета жители региона смогут увидеть звездопад. Это метеоритный поток, который состоит из частиц хвоста кометы или обломков астероида. Проходя через атмосферу Земли, он оставляет яркие вспышки. Сгорающие частицы кометы видно и без телескопа.

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