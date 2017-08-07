Кубанские барды завоевали награды фестиваля авторской песни «Горные вершины»

07 августа в 21:50

Мероприятие прошло в Домбае, в нем принимали участие музыканты из Крыма, Адыгеи, Ставропольского и Краснодарского краев и других регионов РФ.

Призеров определяли в двух номинациях: «Лучшая авторская песня» и «Лучшее исполнение туристской песни». Лидером в исполнении авторской песни стала Любовь Мостовая из Краснодарского края, а в туристской песне награду разделили два дуэта — Владимир и Галина Мокроусовы из Краснодара, а также Юрий и Ирина Яновские из Ставрополья.

Награждение победителей почетными грамотами и памятными призами состоялось на гала-концерте фестиваля, сообщает «Интерфакс».

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