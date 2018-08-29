Кубанские бизнесмены за год получили господдержку на 400 млн рублей

Эти деньги — из краевого и федерального бюджетов. Об этом рассказали на совещании в Краснодаре. Его провел вице-губернатор Василий Швец.

Он встретился с представителями всех организаций, которые занимаются поддержкой малого и среднего бизнеса в регионе, чтобы подвести итоги проделанной работы за первое полугодие.

«У нас растут и объемы финансовой поддержки бизнеса со стороны наших фондов. За первое полугодие нашим фондом микрофинансирования выдано больше 250 займов на сумму 400 млн рублей. Наш гарантийный фонд оказал поддержку поручительств на 250 млн рублей. Фонд развития промышленности, который мы создавали по инициативе губернатора, уже заключил первый контракт — порядка 70 млн рублей», — сообщил Василий Швец.

Фонд промышленности края начал работу в апреле этого года, он был создан по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. Организация финансово поддерживает малый и средний бизнес. Деньги в долг выдают на приобретение нового оборудования или строительство цеха. Предприниматели могут получить кредиты под низкие проценты на сумму от 5 до 100 млн рублей. Сегодня такие займы получили два кубанских предприятия.

«Данный завод предусматривает производство пропилена. Это производство пленки, мешкотары. Завод будет производить более 8,5 млн в год. Из них 35% планируется использовать для нужд Усть-Лабинского района, оставшееся уйдет в другие районы и регионы», — сказал директор промышленного предприятия в Усть-Лабинске Иван Сафронов.

Активная поддержка малого и среднего бизнеса в крае показывает обратную связь. Чем больше займов, тем больше налогов. По данным Фонда микрофинансирования, только в этом году процент налоговых поступлений в краевой и федеральный бюджет увеличился на 30%.

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