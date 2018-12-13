Кубанские борцы стали участниками торжественного приема в Москве

Чемпионы мира по греко-римской борьбе Степан Марянян и Сергей Семенов приняли участие во встрече с вице-премьером РФ Ольгой Голодец.

В 2018 году на чемпионате мира в Будапеште национальная сборная по спортивной борьбе показала лучший результат в своей истории, завоевав десять золотых наград. Сборная России по греко-римской борьбе выиграла рекордные шесть золотых медалей.

В этом достижении — заслуга кубанских борцов греко-римского стиля, Степана Маряняна и супертяжа Сергея Семенова, завоевавших титулы чемпионов мира.

«Мы вами гордимся. И что очень важно, своими победами, своим трудом вы показываете пример миллионам ребят, которые только начинают свой спортивный путь. Мы сегодня встретились для того, чтобы от правительства, от всей страны поздравить вас, поблагодарить и пожелать дальнейших успехов», — обратилась к спортсменам Голодец.

Вице-премьер отметила, что борьбой в России занимаются в 76 субъектах. Краснодарский край входит в число регионов, где спортивная борьба показывает особенные результаты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Степан Марянян из Динского района завоевал золото в весовой категории до 63 кг на ЧМ по греко-римской борьбе. В финале борец победил спортсмена из Узбекистана Эльмурата Ташмурадова.

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