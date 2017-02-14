Кубанские чаеводы взяли золото на международной выставке в Москве

Чаеводы объединения «Краснодарский чай ВЕКА» в феврале завоевали семь золотых медалей на международной выставке «Продэкспо-2017».

Зеленый, черный классический и чай с чабрецом жюри признало лучшими продуктами года. Золотые медали вручили кубанцам также за инновационные технологии в приготовлении краснополянского и домбайского травяных купажей.

«В этом году мы решили удивить участников выставки и привезли исконно русский атрибут чаепития — самовар. Он был сделан по оригинальному заказу. Его вес — более 100 кг, а емкость более 300 л. Он работает, и мы угощаем каждого посетителя нашим краснодарским горячим чаем», — рассказал генеральный директор компании «Объединение Краснодарский чай» Серафим Тимченко.

После дегустации покупатели поделились впечатлениями от качества краснодарского чая.

«Краснодарский немножко покрепче, а цейлонский помягче. Я люблю крупнолистовой. Вот цейлонский крупнолистовой сейчас очень редко можно найти», — прокомментировал один из покупателей.

В прошлом году компания уже привозила на Кубань сразу несколько золотых наград не только со столичных выставок, но и из Санкт-Петербурга, где прошел IX Международный фестиваль чая и кофе. В планах чаеводов на следующий год — привезти гран-при крупнейшего продовольственного форума «Продэкспо», сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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