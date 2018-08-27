Кубанские дайверы в Карачаево-Черкесии установили рекорд по погружению в высокогорный водоем

Они вместе с коллегами из разных уголков России отправились в экспедицию по Главному Кавказскому хребту.

Там на высоте 2 тыс. 970 м над уровнем моря расположено озеро Лунное. Его обследовали аквалангисты. По одной из легенд, во время Великой Отечественной войны в этих местах стоял немецкий штаб, но спустя 76 лет водолазы и альпинисты не смогли этого подтвердить. Скорее всего, постоянные камнепады в урочище уничтожили все следы.

Кроме кубанцев в состав экспедиции также вошли добровольцы из Москвы, Саратова, Магадана. Больше всего дайверов удивили обитатели высокогорного озера. По словам исследователей, они обнаружили крошечных креветок. Сейчас участники подали документы на фиксацию рекорда и ждут его признания.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник