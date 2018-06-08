Кубанские депутаты посетили чайные плантации в Сочи

На выездном мероприятии парламентарии обсудили развитие отрасли.

Депутаты посетили чайные плантации предприятий «Мацестинский чай» и «Дагомысчай», ознакомились с технологическими процессами производства чайного листа.

Сейчас процентное соотношение чайного листа различного происхождения в составе купажа с наименованием «Краснодарский чай» нормативно не урегулировано. Навести порядок в этом вопросе поручил председатель кубанского парламента.

«Марка «Краснодарский чай» известна многим. И мы должны сделать все возможное, чтобы не потерять ее, сохранить для будущих поколений», — заявил ранее Юрий Бурлачко.

В рамках объезда и проведенных в Сочи рабочих совещаний депутаты отметили позитивные моменты в развитии отрасли чаеводства. Начиная с 2012 года валовое производство чая сумели увеличить более чем в три раза, и в 2017 году оно составило 553,3 т.

В 2016 году сочинские производители чая объединились в Ассоциацию производителей «Краснодарского чая». Разработана программа по восстановлению чайных плантаций и развитию отрасли до 2021 года. В 2017 году АО «Хоста чай», ОАО «Солохаульский чай» и ООО «Объединение Краснодарский чай» создали сельхозкооператив для координации работы по выращиванию и производству чая.

Участники кооператива намерены совместно рекультивировать чайные плантации, чтобы увеличить производство чайного листа. Они собираются построить предприятие по его переработке и разнообразить ассортимент выпускаемой продукции. Закуплено новое оборудование для проведения работ на чайных плантациях, сообщает пресс-служба ЗСК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи торжественно открыли сезон сбора чая.

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