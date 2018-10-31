Кубанские детский сад и школа стали одними из лучших в РФ по инклюзивному образованию

В Министерстве просвещения РФ в октябре подвели итоги V Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России».

В конкурсе участвовали детские сады и школы со всех регионов страны, в том числе два кубанских учреждения.

В номинации «Лучшая инклюзивная школа» СОШ № 10 поселка Ерик Апшеронского района вошла в десятку лучших и стала лауреатом, а новороссийский детский сад комбинированного вида № 8 «Гармония» стал победителем и получил бронзу в номинации «Лучший инклюзивный детский сад».

На торжественном мероприятии собравшихся приветствовала министр просвещения Ольга Васильева. Она отметила, что количество конкурсантов растет с каждым годом.

«Инклюзивное образование продолжает развиваться, это одна из возможностей для детей, которые имеют особые образовательные потребности, поверить в себя и идти вперед. Этот конкурс — прежде всего, демонстрация того, что мы можем. Ваша работа не просто важна, она особенная. Отрадно, что людей, которые понимают необходимость вашей работы, становится все больше и больше», — подчеркнула министр.

В региональном министерстве образования, науки и молодежной политики отметили, что Краснодарский край — единственный субъект РФ, участники которого вошли в десятку сильнейших в каждой из номинаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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