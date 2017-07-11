Кубанские экскурсии презентовали на первом международном фестивале гастротуризма

Форум «Гастрономические дороги Великого шелкового пути. Путешествие за вкусом» прошел в Астрахани.

Представители министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края рассказали о наиболее популярных объектах эногастрономического туризма и о развитии этого направления в регионе.

В крае работают почти 30 объектов гастрономического туризма. Популярностью пользуются «винные маршруты». Эти экскурсии каждый год посещают более 300 тыс. человек. Наибольший интерес для туристов представляют объекты показа в Анапе и Темрюкском районе.

В краевом минкурортов рассказали, что на Таманском полуострове популярны поездки на винодельческие предприятия. Виноделы практикуют выездные событийные мероприятия и нестандартные туристические программы. Это могут быть уроки живописи вином, воздушные путешествия над виноградниками и пикники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Ростуризма Олег Сафонов 16 сентября 2016 года заявил, что ведомство поддерживает идею о создании в России гастрономической карты. В федеральном проекте принимает участие Кураснодарский край.

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