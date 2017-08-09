Кубанские энергетики ввели усиленный контроль за работой электросетей в жару

В связи с установившейся на Кубани экстремальной жарой, приводящей к аномальному росту электропотребления, региональные власти и энергетики предприняли ряд мероприятий.

По информации Регионального диспетчерского управления, в кубанской энергосистеме в течение последних трех дней подряд фиксируются рекордные значения потребления мощности за весь период ее существования — 8 августа в 14:00 в кубанской энергосистеме был достигнут очередной исторический максимум потребления мощности — 5 тыс. 032 МВт, что на 433 МВт выше максимума, зафиксированного в июле 2016 года.

В отдельных районах Краснодарского края ввели график временных ограничений на период пиковых нагрузок. Эту меру ввели по рекомендации Минэнерго РФ для стабилизации перетоков мощности, недопущения повреждения энергооборудования.

В рамках действующего графика в зоне ответственности ПАО «Кубаньэнерго» временные ограничения могут затронуть отдельные населенные пункты Анапского, Геленджикского, Новороссийского, Славянского, Крымского, Абинского, Красноармейского, Темрюкского, Усть-Лабинского районов.

Отключения электроэнергии носят точечный характер и постоянно находятся на контроле в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ, в единых диспетчерских службах муниципалитетов, ПАО «Кубаньэнерго» и Региональном диспетчерском управлении.

Все филиалы ПАО «Кубаньэнерго» продолжают работать в особом режиме работы, который действует в компании с 29 июля. Налажено взаимодействие с гидрометеорологическими службами, местными подразделениями МЧС, городскими и районными администрациями. Ведется постоянный мониторинг за работой электросетевого комплекса, ограничено проведение плановых ремонтных работ, выполняются внеочередные обходы высоковольтных линий, проводится тепловизионное обследование линий электропередачи.

Согласно прогнозам синоптиков, экстремально высокие температуры в регионе сохранятся до 13августа.Для информирования населения работает горячая линия «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

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