Кубанские фермеры откроют выставку в Москве в виде сельских домиков

«Дни Краснодарского края» откроются 28 сентября. Ярмарка посвящена 80-летию региона. Кубанские продукты доставят туда несколькими фурами.

«Край представят более 50 сельхозтоваропроизводителей всех направлений. Это молочники, мясная переработка, чаеводы, пчеловоды. Мы будем демонстрировать нашу сельскохозяйственную продукцию, культуру, гостеприимство», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

Как отметил вице-губернатор, манипулировать ценами на ярмарке не будут. Все товары посетители смогут и купить, и продегустировать. Гостей экспозиция Краснодарского края привлечет качественными продуктами, традиционными блюдами, мастер-классами для взрослых и детей и казачьими песнями.

Площадь заставят павильонами в виде сельских домиков, их будет более 70. Продлится выставка до 1 октября.

Вернуться на ленту

Источник