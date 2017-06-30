Кубанские фермеры получили 650 млн рублей по новому механизму кредитования АПК

Такую финансовую поддержку аграриям края традиционно предоставляет региональный филиал Россельхозбанка.

В этом году он выдал в 1,5 раза больше кредитов, чем за тот же период 2016 года. К примеру, в Брюховецком районе фермер Виктор Лычкин получил в кредит около 3,5 млн рублей на покупку современной сельхозтехники: трактора, бороны и сеялки.

«Новая техника необходима, мы сейчас почти что не пашем, работаем сеятелем, хорошими дискаторами, культиваторы купили. В Россельхозбанке, когда нужны мелкие кредиты, без проблем выдают, и этот кредит дали. Поэтому я считаю, что это надежный банк, рабочий», — отметил руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Виктор Лычкин.

Банк первым заключил соглашение о реализации нового механизма льготного кредитования с Министерством сельского хозяйства России. Ставка по займам снижена и составляет не выше 5% годовых. Всего на данный момент договоры о выдаче льготных кредитов заключены с более чем 120 предприятиями АПК на общую сумму свыше 3 млрд рублей, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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